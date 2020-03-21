Белла Хадид оголила грудь и посоветовала занятия на карантине: пикантное фото 18+

Модель с мировым именем одна из тех звезд, которые активно призывают общество оставаться дома на время карантина. Внимание к проблеме Белла Хадид решила привлечь собственным телом. Вдохновляющее сообщение она дополнила пикантным кадром, на котором позировала топлес.

На личной странице в инстаграме 23-летняя американская модель уже неоднократно реагировала на пандемию коронавируса. Белла Хадид, которая решилась на самоизоляцию, эмоционально призвала поклонников повторять ее опыт. Она посоветовала, чем можно заняться на карантине.

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Мотивационное эссе модель дополнила горячим фото. Белла Хадид сделала снимок, сидя перед зеркалом. На ней широкие домашние брюки, черные кроссовки и кепка. Звезда решила позировать топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой с буррито. Меньше чем за сутки фотография набрала более 900 тысяч лайков.

"Я и мое буррито говорят вам остаться дома! Не только ради себя, но и для всего мира и всех людей, которых вы любите. Это безумно, ведь это все, что нам нужно сделать, чтобы замедлить этот вирус. И люди все еще не понимают этого. Не будьте эгоистичными", – высказалась модель.

Советы от Беллы Хадид, чем занять себя на карантине:

медитируйте

развлекайтесь с котом, собакой или рыбкой

научитесь вязать

напишите своей маме

помните о TikTok

помойте руки

По состоянию на 21 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 11 402 человека. Общее количество инфицированных – 275 452 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 88 тысяч человек.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала