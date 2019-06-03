Белла Хадид показала роскошную фигуру в купальнике: сексапильные фото

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Белла Хадид в купальнике
Белла Хадид в купальнике / Instagram / @bellahadid

Знаменитая модель Белла Хадид взбудоражила сеть новой серией пикантных фото. На кадрах манекенщица вблизи засветила свою идеальную фигуру, представ перед камерой в купальнике.

Пляжный наряд Белла Хадид примерила не для отдыха, а для очередной горячей съемки. Согласно заметке, знаменитый глянец Vogue пригласил ее стать главной героиней нового выпуска, на что звезда ответила согласием. Для сексуальной пляжной съемки Белла надела коричневое бикини, которое подчеркнуло ее потрясающую фигуру.

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Автором серии фотографий была фэшн-фотограф Зои Гросман. На кадрах, опубликованных на Instagram-странице, Белла Хадид предстала в непривычном ракурсе, что добавило оригинальность ее пляжной фотосессии. Манекенщица примостилась на деревянной доске для серфинга, показав вблизи свою сексуальную фигуру. При этом тело Беллы покрыли специальным лосьоном, который придал коже соблазнительный блеск.

Это уже пятый раз за год Белла Хадид сотрудничает с Vogue. На этот раз она украсила испанский выпуск журнала, продемонстрировав летнее настроение и образы. Горячие снимки уже получили большую популярность в сети.


Модель Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід знялась дл іспанського Vogue
Белла Хадид снялась для испанского Vogue / Instagram / @bellahadid


Соблазнительная фотосессия Беллы Хадид / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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