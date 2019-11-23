Белла Хадид показала стройную фигуру в черном белье: фото
Американка палестинского происхождения Белла Хадид в свои 23 года достигла бешеных успехов в моделинге. В социальной сети инстаграм, где за девушкой следят свыше 26 миллионов подписчиков, появилось смелое и соблазнительное фото.
На фотографии, которую Белла опубликовала у себя в инстаграме, она появилась в горячем комплект черного нижнего белья.
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Образ знаменитости дополняют изысканные кружевные чулки. Стилисты собрали Хадид волосы в хвост и сделали насыщенный макияж с розовыми румянами. В руках девушка держит тамблер – стакан для виски
"Ты знаешь, мне нравится бурбон без льда", – добавила в подписи модель.
В течение первых трех часов после публикации фото собрало около одного миллиона лайков и тысячи комментариев.
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid
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