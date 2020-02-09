24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Белла Хадид покрасовалась на подиуме в прозрачном платье: страстное видео

37 Читати новину українською
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Американская модель Белла Хадид уже успела пройтись по подиумам самых известных брендов. Она позирует в эротических фотосессиях, хвастаясь своей стройной фигурой. Белла является одной из тех моделей, которые в любых образах выглядят непревзойденно.

На днях манекенщица дефилировала по подиуму Tom Ford, где продемонстрировала привлекательный образ. Девушка поражает своей соблазнительностью и уверенностью. Она опубликовала видео с показа на своей странице в инстаграме. Подписчики активно обсуждают образ иконы стиля в комментариях.

Читайте также: Белла Хадид позировала в эротической фотосессии для глянца: сексуальные фото 18+

Дефиле состоялось в американской модной столице, где стартовала Неделя моды. Белла Хадид активно участвует в одном из самых ожидаемых событий в модной индустрии.

На подиуме она была одета в серебристое прозрачное платье. Шею модели украшал большой черный бант, однако ему не удалось скрыть обнаженную грудь Хадид. Звезда соединила такой образ с обувью черного цвета на высоком каблуке и сделала макияж с акцентом на глаза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Мощный шторм ударил по Великобритании: видео жесткой посадки самолета в Бирмингеме
9 февраля
1224
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Эротика Белла Хадид
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 февраля 16:00 Оскар-2020: что известно об актерах, которые претендуют на "Лучшую мужскую роль"
Марта Вересюк 221
9 февраля 15:08 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов на лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 266
9 февраля 14:43 Фильмы-номинанты на Оскар-2020
Марта Вересюк 2360
9 февраля 10:33 "1917": антивоенный манифест режиссера Сэма Мендеса
Юлія Ліпенцева 94
8 февраля 19:55 Участница первого полуфинала Нацотбора Евровидения Марина Круть: "Люди идут ко мне за душой"
Юлія Девда 286
Новости
Больше новостей
Залиште відгук