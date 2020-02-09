Белла Хадид покрасовалась на подиуме в прозрачном платье: страстное видео

Американская модель Белла Хадид уже успела пройтись по подиумам самых известных брендов. Она позирует в эротических фотосессиях, хвастаясь своей стройной фигурой. Белла является одной из тех моделей, которые в любых образах выглядят непревзойденно.

На днях манекенщица дефилировала по подиуму Tom Ford, где продемонстрировала привлекательный образ. Девушка поражает своей соблазнительностью и уверенностью. Она опубликовала видео с показа на своей странице в инстаграме. Подписчики активно обсуждают образ иконы стиля в комментариях.

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Дефиле состоялось в американской модной столице, где стартовала Неделя моды. Белла Хадид активно участвует в одном из самых ожидаемых событий в модной индустрии.

На подиуме она была одета в серебристое прозрачное платье. Шею модели украшал большой черный бант, однако ему не удалось скрыть обнаженную грудь Хадид. Звезда соединила такой образ с обувью черного цвета на высоком каблуке и сделала макияж с акцентом на глаза.