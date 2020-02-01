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Белла Хадид позировала в эротической фотосессии для глянца: сексуальные фото 18+

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Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Американская модель Белла Хадид частенько щеголяет соблазнительными формами в фотосессиях для глянца или рекламных кампаний. На днях манекенщица позировала в очередной эротической фотосъемке, где продемонстрировала свои прелести.

23-летняя красавица снялась в фотосессии для глянца Vogue Hong Kong. Примерив несколько образов, Белла поразила поклонников страстными снимками. Результатом труда звезда поделилась на своей странице в социальной сети инстаграм.

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Белла Хадид не только украсила страницы журнала, но и стала лицом его обложки. Ее страстный взгляд завораживает.

Белла Хадід
Белла Хадид на обложке Vogue Hong Kong / Instagram / @bellahadid

Для одного из образов она выбрала черное, расшитое пайетками, платье с глубоким декольте почти до пояса. Позирует модель, лежа на белом постели.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

На другом фото Белла одета в длинное черное платье с открытой спиной. Завершила образ босоножками белого цвета на высоком каблуке.

Белла Хадід
Сексуальная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Также модель можно увидеть с креслом в атласной коротком платье белого цвета.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Знаменитость позировала, страстно глядя в камеру, в белом платье с кружевом, подняв одну ногу на возвышение.

Белла Хадід
Соблазнительная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Не менее захватывающим является фото Хадид в купальнике и кружевной накидке. Черно-белые цвета придают ему гармоничности и изысканности.

Белла Хадід
Изысканная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Для глянца супермодель позировала с "мокрой" укладкой и эффектным макияжем, сделав акцент на глазах.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Супермодель Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

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1 февраля
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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Vogue Белла Хадид
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