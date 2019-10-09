Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего

Подиумы, показы, перелеты и контракты – именно так в нескольких словах можно описать жизнь Беллы Хадид. Из-за публичного образа жизни почти за каждым ее шагом следят папарацци, однако в шкафу горячей американки все же есть несколько фактов, которые вам точно было бы интересно узнать. Поэтому в день рождения модели мы подготовили для вас подборку с интересными свидетельствами о звезде подиумов.

Она тщательно скрывает свою личную жизнь и во время каждого выхода блестяще улыбается на камеру папарацци. Белла с высоко поднятой головой игнорирует громкие заявления о ее "обеспеченной карьере" и с удовольствием украшает обложки успешных глянцев. Девушка точно знает, как идти к своей цели, несмотря на то, что имеет много достойных соперниц, а также на то, что выросла в состоятельной семье матери-телеведущей и отца-миллионера.–

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23-летняя американка несколько раз получала награду "модель года", а в 2016 году вошла в 50 лучших моделей мира. В списке Forbes заняла 9 место в категории самых высокооплачиваемых звезд подиума, а по состоянию на 2019 год Белла Хадид представляет не один известный бренд.

Поскольку ее имя уже давно стало брендом, а о фамилии знают в каждом уголке мира, известных фактов о модели достаточно много, в частности, все выше перечисленные. Однако, как и у каждого обычного человека, у Беллы Хадид есть несколько историй, родом из детства или юности, о которых она предпочитает мало говорить. В двадцать третий день рождения успешной модели редакция LifeStyle 24 подобрала для вас лучшие факты об имениннице.

Малоизвестные факты о Белле Хадид

1. Белла Хадид исповедует ислам

Несмотря на то, что она с легкостью и с удовольствием блестит на подиуме Victoria's Secret, с рождения Белла Хадид является мусульманкой. В 2017 году сестры Хадид вышли на улицы Нью-Йорка, протестуя приказ Дональда Трампа, который запретил въезд в США жителям семи мусульманских стран. Позже модель сделала громкое заявление о своем вероисповедании, заявив, что гордится тем, что сама исповедует ислам. Девушка даже поблагодарила своего отца, благодаря которому унаследовала одну из трех самых популярных религий в мире.



Белла и Джиджи Хадид протестуют закон против въезда мусульман в США / Twitter / @GiGiHadid

Дело в том, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.



Белла Хадид с отцом Мохаммедом / Instagram / @mohamedhadid

2. Работала официанткой в ​​подростковом возрасте

Несмотря на то, что ее семья всегда считалась одной из самых богатых в США, девушка не боялась работы и обычных профессий. В четырнадцать лет она работала в одном из летних баров в Малибу. Работа будущей модели в Sunlife Organics заключалась в приеме заказов и выжимании натурального сока (фреша) для клиентов.

Я делала все: выдавливала сок, считала наличные, мыла посуду. Мне нравилась независимость, которую я получила после того, как у меня появились мои собственные деньги,

– призналась как-то Белла Хадид.

Позже она устроилась официанткой в ​​другое кафе, после чего ее любимой едой стали, не поверите, гамбургеры.

3. Однажды была арестована за пьянство

В возрасте 17 лет Белла Хадид села за руль машины в нетрезвом состоянии. В тот же вечер она нарушила правила дорожного движения, не остановившись на знаке "Стоп", а также почти въехала в патрульную машину. За рулем полицейского автомобиля оказался шериф округа, поэтому ответственности за содеянное было не избежать. Содержание алкоголя в крови Беллы Хадид вдвое превышало норму. После этого местная полиция осудила ее к 25 часам общественных работ и 20 часам посещения собраний алкоголиков.



Белла Хадид за рулем / Instagram / @bellahadid

4. Страдает болезнью Лайма

В 2016 году у Беллы Хадид диагностировали инфекционную болезнь, которой страдает также ее 55-летняя мама Йоланда Хадид и 20-летний брат Анвар Хадид. Заболевание характеризуется местным покраснением кожи, а спровоцировать его могут укусы клещей. Эта болезнь поражает опорно-двигательный аппарат, а также нервную систему и сердце. Именно это заболевание помогло кардинальным изменениям в жизни модели.

5. Мечтала стать наездницей, а не моделью

С раннего детства обе сестры Хадид занимались конным спортом, любовь к которому им привила их мама Йоланда. Однако позже Джиджи решила строить карьеру модели, а вот Белла стояла на своем и мечтала стать чемпионкой в ​​этой области. В 2015 году она заявила, что будет участвовать в Олимпийских играх 2016 года. Однако именно в это время болезнь Лайма начала прогрессировать и Белла не смогла тренироваться. Ей пришлось отказаться от участия и выбрать другое направление работы в жизни. Именно после этого у нее появилось несколько увлечений, одно из которых переросло в успешную карьеру и хороший заработок.



Белла Хадид увлекается конным спортом / Instargam / @bellahadid

Однажды во время интервью Vogue она показала конюшню и своих любимых лошадей, за которыми часто ухаживает сама. Несмотря на то, что с карьерой всадницы Белла покончила, она продолжает заниматься конным спортом в свободное от работы время.

6. Увлекалась фотографией

В то время, когда Белла переехала в Нью-Йорк, ее сестра Джиджи уже пользовалась популярностью у редакторов журналов и организаторов модных показов. Только вот младшая из сестер Хадид решила, что ее внешность далека от стандартов современной fashion-индустрии и решила заняться фотографией.

Она поступила в Новую школу дизайна Парсонса, где после окончания курса получила диплом fashion-фотографа. Более того, как-то Белла Хадид призналась, что после завершения карьеры модели планирует серьезно заняться фотографией.

7. Перекрасила волосы, чтобы избежать сравнений с сестрой

После того, как Белла Хадид решила сконцентрироваться на карьере модели, она перекрасилась в темный цвет. Ведь, как известно, от природы у младшей Хадид белокурый оттенок, как и у ее сестры Джиджи, которая решила остаться со своим натуральным цветом волос. Поэтому, чтобы избежать сравнений, Белла решила пополнить ряды брюнеток.

У меня просто темная личность. Моя сестра блондинка, а я брюнетка, это хорошее различие,

– заявила как-то Белла.



Белла и Джиджи Хадид

Что интересно, в детстве сестры Хадид действительно отличались характерами. К примеру, Джиджи была послушным ребенком, хорошо училась, а вот Белла любила устроить скандал и принести домой двойку.

8. Ненавидит сравнения с Дженнифер Лоуренс

Успешных знаменитостей часто сравнивают с их коллегами или просто другими звездами, пытаясь найти некое сходство. После того, как Белла наконец добилась того, что ее перестали сравнивать с сестрой Джиджи, на замену ей появилась актриса Дженнифер Лоуренс. В одном из интервью успешная модель призналась, что, бывает, их сравнивают с голливудской звездой по несколько раз в день, однако она не видит между ними ничего общего.

Я даже не знаю, известно ли ей об этом. Но как-то у нас был зрительный контакт и я даже пожала ей руку при входе и подумала, что удивительно, что нас сравнивают,

– вспомнила Белла встречу с Лоуренс на Met Gala 2015 года.



Белла Хадид и Дженнифер Лоуренс