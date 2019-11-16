Белла Хадид призналась, что не чувствовала себя сексуальной на показах белья Victoia's Secret

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Белла Хадид / www.gettyimages.com

Супермодель Белла Хадид отметила, что не чувствовала себя "сильной и сексуальной, когда участвовала в показах бельевого бренда Victoia's Secret.

Белла Хадид рассказала, что впервые на подиуме она чувствовала себя сексуальной именно во время выхода в коллекции Рианны Savage X Fenty в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Рианна удивительна. Для меня это было впервые на подиуме чувствовать себя действительно сексуально.... Когда я впервые вышла на показе Fenty, я поняла, что никогда не чувствовала себя настолько сильной в нижнем белье,
– заявила Белла.

Белла Хадід
Белла Хадид на показе Savage X Fenty / Getty Images

Белла Хадид выходила на подиумы шоу Victoria's Secret в течение последних трех лет: 2016 в Париже, 2017 в Шанхае, а затем 2018 в Нью-Йорке.

"Мне нравится быть другим персонажем. Я думаю, что в этот момент (выхода на подиум, – LifeStyle 24) я не всегда люблю быть собой. Иногда на показе ты нервничаешь или забываешь, как двигаются ноги", – вспоминает супермодель.

Также Белла Хадид вспомнила, как негативно на нее влияла депрессия, когда она стала знаменитостью. "Я плакала каждое утро, плакала во время обеденных перерывов, плакала перед сном... Я некоторое время была очень эмоционально нестабильной, когда работала 14 часов ежедневно четыре месяца подряд", – призналась она.

Белла Хадід
Белла Хадид на показеVictoia's Secret / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Белла Хадид Мода
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