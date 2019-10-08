Белла Хадид разлеглась на полу музея, позируя для обложки Vogue: впечатляющее фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @nlvogue

На счету 22-летней Беллы Хадид немало обложек для известных глянцев, каждая следующая из которых не менее особенная, чем предыдущая. К примеру, на полу Национального нидерландского Рейксмузея известная модель разлеглась впервые. Однако такой жест имеет свое объяснение.

Накануне, 7 октября, на инстаграм-странице нидерландского Vogue появился анонс свежей обложки с американской моделью голландского происхождения. Ведь, как известно, мама Беллы Хадид, Йоланда, родилась и выросла в Южной Голландии. Поэтому, накануне дня рождения героини нового выпуска представители глянца опубликовали несколько ее кадров и видео.

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Они заявили, что с гордостью представляют лицевую страницу, для которой снялась Белла Хадид. Что интересно, съемка для свежего номера проходила в Национальном нидерландском Рейксмузее. Ноябрьский выпуск посвящен творчеству местного художника Рембрандта ван Рейна, поскольку 4 октября этого года исполнилось 350 лет со дня его смерти.

На фото Белла Хадид позирует на фоне его портрета Иоганнеса Втенбогарта, который является едва ли не самой известной картиной Рембрандта. Чтобы разбавить серьезность выпуска, Белла удобно умостилась на полу, подняв ногу вверх и весело улыбаясь на камеру фотографа Сена Томаса (Sean Thomas).

Белла Хадід
Белла Хадид для нидерландского Vogue / Instagram / @nlvogue

Также для цифрового выпуска американская модель с голландским корнями проехалась по двору музея на винтажном велосипеде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Netherlands (@nlvogue)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Белла Хадид Vogue
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