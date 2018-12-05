Белла Хадид смутила сеть кадрами с сексуальной съемки: видео

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид является активным блогером, поэтому ежедневно публикует немало кадров из частной жизни. Не обходит вниманием звезда и стильные фотосессии, на которые ее приглашают популярные глянцы. Однако не все фото вызывают восторг у поклонников модели.

После роскошного показа новой коллекции Victoria's Secret, который состоялся в Нью-Йорке 8 ноября, все "ангелы" с еще большим пылом продолжили свою работу. Все модели снимаются в пикантных фотосессиях и демонстрируют красоту своего тела в сети. Исключением не стала и 22-летняя Белла Хадид.

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На днях звезда примерила пикантные блестящие купальники для журнала Love Magazine, подчеркнув свою стройную фигуру. Белла Хадид сделала темный макияж и в одном образе собрала волосы под латексную шапку. Выглядела модель довольно провокативно.

В интервью журналистам Белла Хадид призналась, что после того, как возобновила отношения с рэпером The Weeknd, начала принимать себя такой, какая она есть. Кроме этого, модель вспомнила времена, когда была не в восторге от своего вида и изнуряла себя диетами.

"Я росла неуверенным в себе человеком. Но на протяжении последних двух лет, когда мой любимый был рядом со мной, а здоровье было в лучшем состоянии, я почувствовала комфорт и приняла себя такой, какая есть", – призналась Белла Хадид.

Однако пользователи сети двояко восприняли съемку Беллы Хадид. Большинство поклонников звезды отметили, что она выглядит слишком худой, поэтому предположили, что модель страдает анорексией. "Так грустно: она говорит о восприятии себя, но от нее остались только кости и кожа", "Как она потеряла вес. Это ужас!", "Белла, ты прекрасна, но слишком худощавая. Что случилось, надо набрать хоть несколько килограммов", "Это крайне нездоровое послание для молодых девушек", – отреагировали подписчики блога Беллы Хадид.

Стоит отметить, что действительно, в купальнике известная манекенщица выглядит слишком худой. И хоть Белла Хадид часто показывает, что ее рацион состоит и из не совсем здоровой пищи, однако вид модели свидетельствует о том, что знаменитости стоит позаботиться о своем здоровье.