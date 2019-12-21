Белла Хадид снялась в белье для известного бренда: соблазнительные фото

Американская модель вновь стала лицом новой коллекции американского дома моды Calvin Klein. На фото она предстала в одном белье, демонстрируя стройное тело, и без макияжа. Такая естественность захватила поклонников звезды.

23-летняя красавица не первый раз сотрудничает с брендом Calvin Klein. Предыдущий кампейн спровоцировал скандальные обсуждения в сети, ведь в рекламном ролике Белла Хадид целовалась с виртуальным инфлюенсером Lil Miquela. На этот раз сотрудничество с модным домом оказалось менее компрометирующим.

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Белла Хадид позировала перед камерами в лаконичных черных комплектах белья, которые позволили выгодно продемонстрировать ее подтянутое тело. Стоит заметить, что супермодель появилась на фотографиях без косметики, еще раз подчеркивая природную красоту.

Автором съемки выступил фотограф Реми Ламанде.



Белла Хадид для новой коллекции Calvin Klein / Instagram / @remilamande



Белла Хадид для новой коллекции Calvin Klein / Instagram / @ belsqueen._



Белла Хадид для новой коллекции Calvin Klein / Instagram / @ belsqueen._