Белла Хадид снялась в домашней эротической фотосессии для элитного бренда: фото 18+

Американская супермодель Белла Хадид вместе со своей семьей находится на семейном ранчо в изоляции. Но работа не ждет, поэтому уже не впервые супермодель взялась позировать перед камерой в домашних условиях.

На этот раз 23-летняя девушка приняла участие в рекламном кампейне бренда Jacquemus, основанного французским модельером Симоном Портом Жакмю. В фотосессии летней коллекции бренда под названием Jacquemus At Home модель примерила пикантные образы модной марки, а некоторые интимные места даже прикрывала новыми сумочками.

Горячее Белла Хадид поразила эротическими кадрами, на которых предстала лишь в одном жакете: фото

На снимках можно увидеть, что фотосессия была сделана на веб-камеру под наставничеством французского фотографа Пьера-Анжи Карлотти. Некоторые бэкстейдж-фото Белла уже разместила на своей странице в инстаграме.

Добавим, что несколько недель назад Белла Хадид уже имела подобный опыт в домашней фотосессии для Vogue Italy.