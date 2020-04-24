Белла Хадид снялась в домашней эротической фотосессии для элитного бренда: фото 18+
Американская супермодель Белла Хадид вместе со своей семьей находится на семейном ранчо в изоляции. Но работа не ждет, поэтому уже не впервые супермодель взялась позировать перед камерой в домашних условиях.
На этот раз 23-летняя девушка приняла участие в рекламном кампейне бренда Jacquemus, основанного французским модельером Симоном Портом Жакмю. В фотосессии летней коллекции бренда под названием Jacquemus At Home модель примерила пикантные образы модной марки, а некоторые интимные места даже прикрывала новыми сумочками.
Горячее Белла Хадид поразила эротическими кадрами, на которых предстала лишь в одном жакете: фото
На снимках можно увидеть, что фотосессия была сделана на веб-камеру под наставничеством французского фотографа Пьера-Анжи Карлотти. Некоторые бэкстейдж-фото Белла уже разместила на своей странице в инстаграме.
Добавим, что несколько недель назад Белла Хадид уже имела подобный опыт в домашней фотосессии для Vogue Italy.
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