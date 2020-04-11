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Белла Хадид устроила эротическую съемку для известного глянца дома: смелые фото 18+

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Белла Хадид устроила эротическую съемку дома / Instagram / @bellahadid

Американская модель на протяжении карантина довольно часто демонстрировала свою фигуру. На этот раз Белла Хадид снималась под тщательным наблюдением экспертов просто в своем доме. Она позировала для Vogue Italy полностью обнаженной, прикрыв тело цветами.

Собственным примером Белла Хадид доказывает, что создавать искусство можно не выходя из дома. Учитывая, что она соблюдает режим самоизоляции, модель не стала подвергать себя опасности во время очередной съемки и провела ее прямо в собственном доме. Кадры посвящены итальянскому Vogue.

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На личной странице звездной красавицы появились эротические фото, которые она сделала под четким руководством фотографа и стилиста. Девушки общались с помощью приложения FaceTime, а сама Белла призналась, что счастлива вернуться к работе.

23-летняя модель во время съемки позировала полностью обнаженной, прикрыв интимные места своего стройного тела букетом из засушенных роз. Она сменила несколько пар обуви и для определенных кадров все же решила надеть минимум одежды. Знаменитость позировала возле дверей в леопардовом топе, стрингах, высоких черных носках, в золотистых босоножках и с синим воздушным шариком в зубах.


Белла Хадид устроила эротическую съемку дома / Instagram / @bellahadid


Белла Хадид устроила эротическую съемку дома / Instagram / @bellahadid

Как профессиональная модель, Белла Хадид не забыла и про многочисленные аксессуары – браслеты, серьги и цепочку с камнями. Волосы знаменитость собрала в пучок, а лицо украсила легким макияжем в нюдовых тонах.


Белла Хадид устроила эротическую съемку дома / Instagram / @bellahadid


Белла Хадид устроила эротическую съемку дома / Instagram / @bellahadid


Белла Хадид устроила эротическую съемку дома / Instagram / @bellahadid

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Vogue Эротика Белла Хадид LifeStyle
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