Белла Хадид в статусе нового лица Michael Kors посетила роскошную вечеринку: яркие фото

Накануне знаменитый модельер Michael Kors устроил закрытую вечеринку для моделей и других ценителей fashion-индустрии. На светском мероприятии он представил последнюю коллекцию и новое лицо бренда.

Всемирно известный модельер Michael Kors устроил шумную вечеринку Jump into the Spring по случаю показа весенней коллекции и заодно представил поклонникам своего бренда новое лицо – Беллу Хадид.

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22-летняя модель стала настоящей звездой вечера. Ей в который раз удалось доказать, что она является прекрасным примером для современных моделей, которые увлекаются стилем jet-set. Именно это обеспечило Белле новый контракт на высокооплачиваемое сотрудничество. А также то, что ее взгляды на моду совпадают с идеями дизайнера и с ДНК самого бренда.

На вечеринку Белла Хадид пришла в черном платье с глубоким декольте на бретельках. Ее образ дополнили высокие сапоги на тонких каблуках. Модель много позировала вместе с дизайнером известной марки, лицом которого стала недавно.



Белла Хадид и Майкл Корс / Getty Images



Белла Хадид и Майкл Корс / Getty Images