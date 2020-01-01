Белла Хадид взорвала сеть соблазнительным видео

23-летняя американская модель, которая часто демонстрирует свое соблазнительное тело, поделилась кардами, на которых загорает на Карибских островах в рубашке на голое тело. Видео вызвало шквал захватывающих комментариев от поклонников.

Недавно Белла Хадид отдыхала на Карибских островах в компании звездных друзей. Среди коллег, которые отправились на курорт с красавицей, модели Кендалл Дженнер и Джоан Смоллс. Звезда показала немало соблазнительных образов, в которых щеголяла на вечеринках на протяжении отпуска.

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На ее личной странице в Инстаграме появилось архивное видео. На нем модель сначала завязывает волосы в тугой хвост, украсив его массивным красным цветком. Дальше девушка эротично позирует на камеру.

Она одета в джинсовую рубашку с черными крестами, белые стринги и солнцезащитные очки, дизайнером которых выступила в сотрудничестве с легендарным американским брендом Chrome Hearts.

Стоит отметить, что Белла Хадид уже неоднократно блистала загорелым телом на побережье Карибского моря. Она демонстрировала не менее откровенные "аутфиты" во время отдыха на пляже и вечерних выходов.