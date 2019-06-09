Белла Хадид засветила глубокое декольте в платье Майкла Корса: соблазнительные кадры

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Белла Хадид перед церемонией CFDA Fashion Awards
Белла Хадид перед церемонией CFDA Fashion Awards / Instagram / @bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид еще 4 июня посетила церемонию награждения CFDA Fashion Awards, что прошла в Бруклинском музее Нью-Йорка. Там она имела возможность продемонстрировать свою роскошную фигуру в платье от модельера Майкла Корса.

Белла Хадид в свои 22 года успела посотрудничать с лучшими кутюрье мира. Ее считают музой многих дизайнеров, а приглашение ее к коллаборации с именитыми брендами считают за настоящую привилегию. Следовательно, на каждое роскошное событие Белла может примерить любой образ первых модельеров мира.

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Так случилось и на этой неделе, когда она стала гостьей церемонии CFDA Fashion Awards. Для красной дорожки она выбрала черное приталенное макси-платье от Michael Kors, которое характеризовалось глубоким декольте, что частично обнажало ее грудь, открытыми плечами и перьевой вставкой в зоне бедер.

Спасибо Майкл Корс за то, что одели меня для церемонии. Мы прекрасно провели время. Мы много смеялись и я плакала 99% всего времени. Что за чудесная ночь, которая заставила меня полюбить моду еще больше,
– выразила благодарность Белла в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Белла Хадид выглядела просто роскошно, из-за чего вспышки фотокамер не прекращались в ее присутствии. Свой образ она дополнила кудрявой прической с убранными назад волосами и большими серьгами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика Белла Хадид
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