Белла Хадид засветила глубокое декольте в платье Майкла Корса: соблазнительные кадры

Американская супермодель Белла Хадид еще 4 июня посетила церемонию награждения CFDA Fashion Awards, что прошла в Бруклинском музее Нью-Йорка. Там она имела возможность продемонстрировать свою роскошную фигуру в платье от модельера Майкла Корса.

Белла Хадид в свои 22 года успела посотрудничать с лучшими кутюрье мира. Ее считают музой многих дизайнеров, а приглашение ее к коллаборации с именитыми брендами считают за настоящую привилегию. Следовательно, на каждое роскошное событие Белла может примерить любой образ первых модельеров мира.

Читайте также: Премия CFDA Fashion Awards 2019: победители модного "Оскара"

Так случилось и на этой неделе, когда она стала гостьей церемонии CFDA Fashion Awards. Для красной дорожки она выбрала черное приталенное макси-платье от Michael Kors, которое характеризовалось глубоким декольте, что частично обнажало ее грудь, открытыми плечами и перьевой вставкой в зоне бедер.

Спасибо Майкл Корс за то, что одели меня для церемонии. Мы прекрасно провели время. Мы много смеялись и я плакала 99% всего времени. Что за чудесная ночь, которая заставила меня полюбить моду еще больше,

– выразила благодарность Белла в своем Instagram.

Белла Хадид выглядела просто роскошно, из-за чего вспышки фотокамер не прекращались в ее присутствии. Свой образ она дополнила кудрявой прической с убранными назад волосами и большими серьгами.