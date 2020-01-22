Белла Хадид засветила грудь на подиуме Парижской недели моды: пикантные фото

Одна из самых успешных моделей современности стала главным украшением кутюрной коллекции Alexandre Vauthier. Ее появление на подиуме вызвало настоящий резонанс, ведь знаменитость предстала в смелом образе, надев полосатый пиджак на голое тело.

Французская столица собрала главных "охотников" за модными трендами на парижской Неделе моды. Именитые дизайнеры друг за другом презентуют стильные коллекции. Во время Недели мужской моды Белла Хадид демонстрировала эффектные стритстайл-образы за пределами подиума, но теперь за стиль красотки отвечают культовые модельеры.

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23-летняя американка появилась на подиуме в белом костюме в блестящую вертикальную полоску, который состоял из пиджака и широких брюк. Одежду она подчеркнула прозрачными туфлями-лодочками с лакированными вставками. Однако главной изюминкой дефиле стало отсутствие рубашки и бюстгальтера на модели, которая прикрыли обнаженный бюст пиджаком.

Для выхода стилисты выбрали для Беллы Хадид легкий макияж, а волосы собрали в лаконичный пучок, что придало сексуальности таком аутфиту.



Белла Хадид на показе коллекции Alexandre Vauthier / Getty Images



Белла Хадид на показе коллекции Alexandre Vauthier / Getty Images

Стоит отметить, что знаменитости довольно часто выбирают подобные откровенные образы для светский выходов. Так, в прошлом году знаменитая модель Эмили Ратаковски представила выход коллекции костюмов собственного бренда одежды Inamorata. Девушка надела комплект на голое тело, засветив обнаженную пышную грудь.