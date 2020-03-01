Белла Хадид засветила грудь в прозрачном платье на Неделе моды в Париже: эротические фото 18+

23-летняя американская модель неустанно дефилирует в наряде самых влиятельных дизайнеров фэшн-индустрии. Белла Хадид покорила публику своим дефиле на Неделях моды в Лондоне и Италии. Теперь очередь дошла до презентации коллекции бренда британской модельера Vivienne Westwood.

Во французской столице подходит к логическому завершению одно из самых резонансных в модной индустрии событие – Неделя моды. Светский бомонд успел показать головокружительные образы, а дизайнеры продиктовать мировые тренды будущего сезона. Однако финальной точкой стало появление Беллы Хадид в наряде Vivienne Westwood.

Читайте также: Белла Хадид засветила обнаженную грудь: пикантные фото 18+

Знаменитая манекенщица закрыла презентацию коллекции модного дома. Если для одних моделей 78-летняя Вивьен Вествуд выбрала объемные худи и асимметричный крой, то Белла Хадид дефилировала в прозрачном кружевном платье белого цвета. Ее наряд напоминал образ воинственной невесты, учитывая широкий коричневый пояс с кинжалом.

Обтягивающее платье позволило звезде в который раз продемонстрировать свою потрясающую стройность. Однако внимание зрителей было приковано не к тонкой талии девушки, а к груди, которая стала самой откровенной деталью горячего образа. Неповторимость добавили массивные серьги с десятками камней серебряного цвета и туфли на каблуках, украшенные стразами. Стоит отметить, что дизайнер отказалась от роскошных причесок и насыщенного макияжа, чтобы ничто не отвлекало ценителей моды от невероятной коллекции.

Белла Хадид стала главной звездой показа. После впечатляющего дефиле супруг модельера Вивьен Вествуд вручил ей пышный букет и поздравил аплодисментами.