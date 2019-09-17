Белла Хадид засветила интимные части тела после показа на Неделе моды в Лондоне: горячее фото

Американская звезда мировых подиумов Белла Хадид не стесняется дефилировать в сексапильных образах не только на показах, но и во время передвижения по большому городу. Более того, она откровенно демонстрирует интимные части тела в полупрозрачном наряде.

Накануне, 16 сентября, в Лондоне состоялся предпоследний день Недели моды, на котором новую коллекцию одежды представлял дизайнер марки Burberry Риккардо Тиши. После участия в показе на London Fashion Week, который продлится до 17 сентября, Белла Хадид переоделась в не менее соблазнительное одеяние, чем то, в котором она позирует на шоу от Victoria's Secret.

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Известную американскую модель, которая кардинально сменила имидж около месяца назад, подловили папарацци, когда та возвращалась в свой отель после насыщенного дня.

Сложно было бы не обратить внимание на обыденный образ Беллы Хадид, разбавленный провокационной деталью. Из-под лакового жакета в стиле 90-х виднелся полупрозрачный топ, под которым не было бюстгальтера. Благодаря этому модели удалось засветить интимные части своего тела. Однако она не пыталась скрывать их, более того, намеренно оставила верхнюю одежду расстегнутой.

Стоит добавить, что летом 2019 года трендом на обнаженную грудь пользовалось немало знаменитостей, среди которых Эльза Хоск, Кайя Гербер, Анджелина Джоли и даже первая леди США Мелания Трамп.



Белла Хадид / Getty Images