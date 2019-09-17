Белла Хадид засветила интимные части тела после показа на Неделе моды в Лондоне: горячее фото

158 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / Getty Images

Американская звезда мировых подиумов Белла Хадид не стесняется дефилировать в сексапильных образах не только на показах, но и во время передвижения по большому городу. Более того, она откровенно демонстрирует интимные части тела в полупрозрачном наряде.

Накануне, 16 сентября, в Лондоне состоялся предпоследний день Недели моды, на котором новую коллекцию одежды представлял дизайнер марки Burberry Риккардо Тиши. После участия в показе на London Fashion Week, который продлится до 17 сентября, Белла Хадид переоделась в не менее соблазнительное одеяние, чем то, в котором она позирует на шоу от Victoria's Secret.

Читайте также: Обнаженное тело и селфи с политиками: что публикует украинская модель Ася Микович в Instagram (18+)

Известную американскую модель, которая кардинально сменила имидж около месяца назад, подловили папарацци, когда та возвращалась в свой отель после насыщенного дня.

Сложно было бы не обратить внимание на обыденный образ Беллы Хадид, разбавленный провокационной деталью. Из-под лакового жакета в стиле 90-х виднелся полупрозрачный топ, под которым не было бюстгальтера. Благодаря этому модели удалось засветить интимные части своего тела. Однако она не пыталась скрывать их, более того, намеренно оставила верхнюю одежду расстегнутой.

Стоит добавить, что летом 2019 года трендом на обнаженную грудь пользовалось немало знаменитостей, среди которых Эльза Хоск, Кайя Гербер, Анджелина Джоли и даже первая леди США Мелания Трамп.

Белла Хадід
Белла Хадид / Getty Images 

blog_ava
Сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны: страшное число
сегодня
741
Теги: LifeStyle Эротика Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
сегодня 11:12 Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
229
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
16 сентября 19:09 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
14239
Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
16 сентября 11:54 Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 148
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
15 сентября 20:01 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 211313
Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
15 сентября 14:14 Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
Юлія Девда 2180
Новости
Больше новостей
Залиште відгук