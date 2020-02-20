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Белла Хадид засветила обнаженную грудь на подиуме: фото и видео

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Белла Хадид на показе коллекции Max Mara / www.gettyimages.com

В итальянском Милане проходит Неделя моды. Среди звезд фэшн-события – американская модель Белла Хадид. Звезда приняла участие в показе новой коллекции Max Mara, где засветила обнаженную грудь в прозрачном наряде.

Презентация новой коллекции бренда прошла 20 февраля в помещении роскошного Palazzo del Senato. Дизайнеры пригласили самых популярных моделей, чтобы продемонстрировать новинки осени-зимы от Max Mara. И жаркий образ они подготовили для Беллы Хадид.

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На подиум зажигательная красавица вышла в прозрачной черной блузке с нашивными карманами и брюках с завышенной талией. Огненности образу добавляло отсутствие нижнего белья, поэтому все зрители шоу могли увидеть обнаженную грудь Беллы Хадид. Но это отнюдь не смущало звезду, которая уверенно прошлась по подиуму и похвасталась этим видео в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British GLAMOUR (@glamouruk)

Еще одной звездой показа стала дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Для этой красавицы дизайнеры Max Mara подготовили не менее эффектный и пикантный образ. Модель вышла на подиум в белоснежном пиджаке оверсайз, который также надела на голое тело. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

Что касается самой коллекции, то модельеры представили немало монохромных образов, которые уже покорили сеть. В Max Mara предпочли пять цветов – черный, темно-синий, серый, белый и бежевый. Главной покупкой модниц, согласно показу, станут яркие эко-шубки, которые находятся на пике популярности. Кроме этого, дизайнеры показали новые парки, дубленки, платья с ремнями, напоминающие канаты, рубашки с рукавами-воланами, длинные юбки и брюки. Первыми увидеть наряды от Max Mara поспешили Оливия Палермо, Анна Винтур, Джемма Чан и Анна Делло Руссо.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Неделя моды Белла Хадид
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