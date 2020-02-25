Белла Хадид засветила обнаженную грудь: пикантные фото 18+

Одна из самых успешных моделей современной индустрии стала настоящей звездой Недель моды в Лондоне и Милане. Она только успевала менять наряды от ведущих кутюрье, дефилируя по самым престижным мировым подиумам. Так, Белла Хадид решила отдохнуть от изнурительного графика в Париже.

На официальной странице в инстаграме 23-летняя американская модель рассекретила место, которое помогает ей восстанавливаться после многочисленных показов в рамках самых ожидаемых событий на просторах фэшн-индустрии. После выходов в Милане она отправилась в рамантичный Париж, чтобы лучшие мастера помогли ей сохранить естественную красоту и молодость.

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Состоятельная звезда для релакса выбирает элитные курорты. Так, Белла Хадид показала, как отдыхает в спа-центре Dior Institut au Plaza Athenee в самом центре французской столицы. Она опубликовала снимки, на которых позирует топлес. На одной из фотографий она изображена в белоснежной постели обнаженной, едва прикрыв грудь руками. Влажные волосы знаменитости добавляют кадру пикантности.

На другой фотографии Белла Хадид прикрыла грудь полотенцем, пристально вглядываясь в свое отражение в зеркале. Капли воды, которые стекали по стройному телу модели, довершили и без того эротический снимок. Звезда наслаждалась отдыхом без макияжа, в очередной раз доказав свою потрясающую естественную красоту. Среди украшений на ней только массивные серьги-кольца.



Белла Хадид засветила обнаженную грудь / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид засветила обнаженную грудь / Instagram / @bellahadid