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Белла Хадид засветила обнаженную грудь под объемной рубашкой: пикантное фото

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Американская модель Белла Хадид опубликовала очередное эротическое фото, которым взбудоражила социальную сеть Instagram. Звезда, похоже, участвовала в фотосессии и решила не пропускать момент, чтобы сделать жаркий кадр.

23-летняя американка Белла обожает стиль 90-х, поэтому ее инстаграм-блог часто напоминает модный журнал того времени – соответствующие фильтры фотографий, качество фотографий и образы как 30-летней давности. На этот раз она в очередной раз принимала участие в новой съемке или модном показе, но между фотографированием успела заснять себя.

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На новой фотографии Хадид в объемной белой рубашке, которая полностью расстегнута, а из-под низа "выглядывает" обнаженная грудь. Ее звезда решила эстетически зарисовать с помощью фоторедактора, впрочем кадр получился не менее привлекательным. Как "низ" звезда выбрала черные брюки, которые тоже расстегнула, а на руке виднеется золотистый браслет, макияж сияет нежными цветами.


Соблазнительная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Напомним. что это не первые фотографии из-за кулис гламурных фотосессий, поэтому предлагаем вспомнить самые горячие из них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Белла Хадид
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