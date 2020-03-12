Белла Хадид засветила обнаженную грудь под объемной рубашкой: пикантное фото

Американская модель Белла Хадид опубликовала очередное эротическое фото, которым взбудоражила социальную сеть Instagram. Звезда, похоже, участвовала в фотосессии и решила не пропускать момент, чтобы сделать жаркий кадр.

23-летняя американка Белла обожает стиль 90-х, поэтому ее инстаграм-блог часто напоминает модный журнал того времени – соответствующие фильтры фотографий, качество фотографий и образы как 30-летней давности. На этот раз она в очередной раз принимала участие в новой съемке или модном показе, но между фотографированием успела заснять себя.

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На новой фотографии Хадид в объемной белой рубашке, которая полностью расстегнута, а из-под низа "выглядывает" обнаженная грудь. Ее звезда решила эстетически зарисовать с помощью фоторедактора, впрочем кадр получился не менее привлекательным. Как "низ" звезда выбрала черные брюки, которые тоже расстегнула, а на руке виднеется золотистый браслет, макияж сияет нежными цветами.



Соблазнительная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Напомним. что это не первые фотографии из-за кулис гламурных фотосессий, поэтому предлагаем вспомнить самые горячие из них.