Белла Хадид засветила обнаженную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

Знаменитая модель Белла Хадид, которая представляет известные бренды на разных подиумах мира, в очередной раз поделилась откровенным фото, где продемонстрировала свои соблазнительные формы.

Американская модель позирует для знаменитых глянцев, снимается в рекламных кампаниях всемирно известных брендов и публикует результаты труда на личной странице в инстаграме. Однако сейчас модная индустрия стала на паузу и Белла распространяет соблазнительные фотографии из дома.

Читайте также: Белла Хадид обнажила грудь и посоветовала занятия на карантине: пикантное фото 18+

Хадид поделилась кадром из изоляции, на котором в очередной раз подчеркнула свои привлекательные формы. Модель позирует, лежа на диване в белом откровенном купальнике, и демонстрирует обнаженную грудь. Ее волосы мокрые, а на лице нет макияжа, поэтому, вероятно, фотография сделана после купания красавицы в бассейне. Бросается в глаза нежно-розовый маникюр Беллы.

Девушка решила украсить фото своеобразной изюминкой и с помощью фотошопа добавила зелень.