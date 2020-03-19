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Белла Хадид засветила обнаженную грудь в съемке для известного глянца: фото 18+

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Знаменитая модель Белла Хадид в очередной раз продемонстрировала свои соблазнительные формы в эротической фотосессии. Звезда засветила обнаженную грудь в съемке для корейского глянца Vogue.

Белла Хадид является одной из самых откровенных и самых востребованных моделей современности. Она не стесняется выходить на подиумы в полупрозрачных платьях и позировать в откровенных фотосессиях. На своей странице в инстаграме Белла в очередной раз опубликовала серию фото, на которых продемонстрировала обнаженную грудь.

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Все кадры черно-белые, что придает им особой атмосферы. На одной из фотографий Хадид позирует в черном пиджаке, из-под которого видны ее формы и черном белье. Другой образ модели состоит из белой майки и черных классических брюк. На третьем фото видим звезду в тех же штанах, белой рубашке и жилетке. Шею Беллы украшает массивное ожерелье.

Ее волосы ровно уложены, а на лице сияет яркий макияж с акцентом на глазах. Такие детали придают ее образу сексуальности и страстности.


Белла Хадид в чорном пиджаке / Instagram / @bellahadid


Сексуальная Белла в белой майке / Instagram / @bellahadid


Страстная Хадид в жилетке и с массивным ожерельем / Instagram / @bellahadid

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Белла Хадид Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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