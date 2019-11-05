Белла и Джиджи Хадид в стильных образах посетили премию от Vogue в Нью-Йорке

Накануне, 4 ноября, в Нью-Йорке состоялась 16 церемония вручения премий CFDA / Vogue Fashion Fund Awards. На вечеринке засветилось немало мировых звезд, среди которых сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид.

На красной дорожке престижного мероприятия от Vogue засветилась беременная Эшли Грэм, а также Кэндис Свейнпол, Жасмин Тукс и Тейлор Хилл. В списке приглашенных на премию CFDA / Vogue Fashion Fund Awards были также коллеги моделей – сестры Хадид.

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Они пришли поддержать знаменитых дизайнеров, с которыми часто приходится сотрудничать. А также вечер от Vogue стал хорошей возможностью для популярных сестер провести время вместе, ведь их ни насыщенные графики лишают их такой возможности.

Для появления на фэшн-мероприятии Белла Хадид выбрала черный комбинезон от Alexander Wang с несколькими белыми бусинами, которые разместились на груди и животе. Темный total look разбавила яркая мини-сумка с блестками и яркий маникюр.



Белла Хадид / Getty Images

Старшая сестра Беллы Джиджи Хадид пришла на нью-йоркскую вечеринку в трикотажнойм платье цвета хаки от Dion Lee. Изюминкой ее образа стали массивные тканевые цепи на талии и манжетах рукавов, а также трендовая золота мини-сумка и коричневые сапоги-казаки. Что интересно, и Белла, и Джиджи решили собрать волосы в пучок.



Джиджи Хадид / Getty Images