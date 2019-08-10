Беллу и Джиджи Хадид ограбили на отдыхе в Греции: детали

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Джиджи и Белла Хадид
Джиджи и Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Последний месяц лета – лучшее время для того, чтобы отдохнуть от насыщенного графика и набраться сил и вдохновения на следующие сезоны. Однако августовские отпуска известным американским сестрам-моделям Белле и Джиджи Хадид запомнятся отнюдь не беззаботным отдыхом. Во время греческих каникул на Миконосе арендованный дом девушек ограбили.

Около недели назад Белла и Джиджи Хадид вернулись с отдыха, который они провели в Греции на острове Миконос. Находясь на курорте, знаменитые модели, как всегда, делились фотографиями на своих страницах в Instagram. Однако, если бы они знали, чем для них обернется активная социальная жизнь – не опубликовали бы ни одного фото.

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Как сообщает издание TMZ, девушки полетели на Миконос праздновать день рождения старшей сестры Аланы. Однако их отдых оказался не таким уж и безоблачным. Отец девушек сообщил представителям иностранного издания, что они стали жертвами кражи. Дом Беллы, Джиджи и Аланы, который они арендовали в Греции, ограбили преступники.

Не позволяйте Instagram вас обмануть. Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Потратьте свои деньги лучше в другом месте,
– заявила Джиджи Хадид в адрес их туристического оператора.

По словам модели, зайдя в номер вечером после отдыха, модель увидела беспорядок в комнате и поняла, что их ограбили. Она отметила, что исчезли все ценные вещи, среди которых были ювелирные изделия, мобильные телефоны, кошельки и брендовая одежда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Джиджи Хадид Белла Хадид
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