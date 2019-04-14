Белое или красное: Белла Хадид показала фигуру в купальниках на Карибских островах

Супермодель Белла Хадид со своим возлюбленным 29-летним рэпером The Weeknd отправилась на отдых на Карибские острова. Знаменитость ошеломила поклонников соблазнительными фото из их путешествия.

Новые снимки с отдыха Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

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Весенние каникулы Хадид и The Weeknd выглядят яркими, наполненными солнцем, пляжем и соблазнительными фотографиями в купальниках. В первый день супермодель похвасталась стройной фигурой в двух бикини красного и белого цветов.

На одной из фотографий звезда сфотографировалась в зеркале вместе с любимым на фоне. Поклонники пары в комментариях отметили, что Белла и The Weeknd выглядят счастливыми вместе.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid