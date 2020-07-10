Украинская исполнительница Настя Каменских отправилась на отдых в родное село. Однако и там она устраивает стильные фотосессии, где предстает в красивом летнем наряде. Также NK смело щеголяет естественной красотой, ведь даже без макияжа она выглядит великолепно.

Серия живописных фото появилась на личной странице артистки в инстаграме. Вместе с мужем, рэпером Потапом исполнительница устроила уикенд в деревне. Она делает удивительные снимки на фоне природы, которыми не перестает поражать поклонников.

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Настя решила показать свое настроение в четырех фото. Она сделала яркие селфи, на которых еще и продемонстрировала стильный вариант летнего образа.

Образ Насти Каменских

Певца предстала перед камерой в белой футболке с ярким и разноцветным принтом. Вероятно, соединила ее со светлыми джинсовыми шортами. Стройную талию подчеркнула с помощью прозрачного ремешка с черной надписью. Дополнила свой летний look минималистичным цепочкой, часами и браслетами. Маникюр исполнительницы был нюдового цвета. Волосы знаменитость уложила в привычные для себя локоны и оставила распущенными.

NK в селе решила, чтобы лицо отдохнуло от ежедневного макияжа и косметики. Стоит отметить, что Насте подходит натуральная красота. Она добавила ее образу особого шарма и свежести.

Настя Каменских в стильной футболке / Instagram / @kamenskux

Настя Каменских в родном селе / Instagram / @kamenskux

Настя Каменских показала свое настроение / Instagram / @kamenskux

Настя Каменских похвасталась естественной красотой / Instagram / @kamenskux