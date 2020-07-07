Испанская королева Летиция в очередной раз эпатировала публику своим нарядом. Она демонстрирует как легкие летние платья из повседневного гардероба, так и более изысканные аутфиты. На днях она осуществила выход в белом брючном костюме, который актуален в этом сезоне.

Королевская чета Испании продолжает появляться на публике после ослабления длительного карантина. Пара придерживается правил безопасности во время общения с людьми и не забывает, что пандемия коронавируса до сих пор продолжается. На официальной странице королевы Летиции в инстаграме опубликовали серию фото, которые были сделаны во время недавнего выхода в свет.

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На днях король и королева посетили Мадридский центр высокой продуктивности в штаб-квартире Высшего спортивного совета.

Образ королевы Летиции

Для такого мероприятия испанская королева выбрала стильный костюм белого цвета. Он состоял из трендовых брюк этого сезона – кюлотов и пиджака. Также Летиция надела бежевую блузку с белым принтом. Соединила такой look с бежевыми туфлями на высокой платформе. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Королева дополнила свой образ неизменным и актуальным аксессуаром современности – защитной маской.



Королева Летиция и король Филипп IV / Instagram / @queenletizia

Король Филипп IV для выхода выбрал серые брюки, синий пиджак и голубую рубашку. Соединил наряд с черной обувью. Он также надел защитную маску, ведь заботится о своем здоровье и защите от коронавируса.



Королева Летиция в белом брючном костюме / Instagram / @queenletizia