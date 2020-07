Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала стильный летний аутфит. Она примерила белый брючный костюм и сделала красивые фото в необычной локации.

Надя Дорофеева неизменно диктует тренды украинским модницам. Она не перестает представать перед камерой в оригинальном наряде и подчеркивает свой утонченный стиль. Очередной серией ярких фото артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

Образ Нади Дорофеевой

Надя предстала перед камерой в стильном белом костюме, который состоял из короткого топа на длинный рукав и брюк с оригинальным низом. Соединила такой наряд с белыми кроссовками.

Дорофеева любит дополнять свои аутфиты модными аксессуарами. На этот раз она завершила look красной кепкой, которую надела наоборот, и стильными солнцезащитными очками с яркой цепочкой. Конечно, ее образ не обошелся без сумки. На лице звезда сделала легкий естественный макияж, а волосы уложила в локоны.

В заметке она спросила 5-миллионную аудиторию подписчиков, какая из трех фотографий им нравится больше всего. Предлагаем и вам оценить look of the day певицы и выбрать лучшую фотографию.

Для просмотра фото листайте вправо