Популярная украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню "Белый танец" на праздничной вечеринке по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". Артистка предстала перед камерой в сексуальном образе, который не остался без внимания публики.

Оля Полякова выступила на большом концерте, посвященном юбилею "Светской жизни". Она исполнила будущий хит "Белый танец", который совсем скоро представит своим слушателям в официальном формате. Однако не обошлось без травмы. Об инциденте, произошедшем во время выступления – читайте дальше.

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Оля в очередной раз поразила тщательной подготовкой выступления. Она устроила эффектное шоу. Режиссером одного из самых технически сложных номеров выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась, прежде всего, в количестве трюков, которые Полякова должна была выполнять на хрупких конструкциях.

Во время выполнения одного из элементов выступления певица сильно повредила ногу, сорвав ноготь. Номер пришлось остановить. Врачи сразу оказали первую медицинскую помощь и сделали местную анестезию. Это продолжалось 10 минут, после чего поп-дива снова вышла на сцену и продолжила выступление. Оля поразила всех своим профессионализмом и терпением.

Оля Полякова на юбилее программы "Светская жизнь" / Фото: Прес-служба

Образ Оли Поляковой

Для зажигательного выступления Оля Полякова выбрала белое мини-платье интересного кроя с акцентом на сексуальном декольте. Такой наряд красиво подчеркнул ее длинные стройные ноги. Звезда соединила look с босоножками белого цвета на высоком каблуке. Длинные белокурые волосы она уложила в красивые локоны. На лице сделала макияж с красной помадой на губах. Также сделала маникюр и педикюр насыщенного красного цвета, гармонично сочетавшиеся с аутфитом знаменитости.



Оля Полякова у белом мини-платье/ Фото: Пресс-служба



Концертный look Оли Поляковой / Фото: Пресс-служба

Предлагаем посмотреть несколько ярких и эффектных фотографий из выступления Оли Поляковой, на которых она показала свою красоту, сексуальность и похвасталась стройной фигурой.



Оля Полякова во время выступления/ Фото: Пресс-служба



Оля Полякова засветила обнаженные ягодицы / Фото: Пресс-служба



Соблазнительная Оля Полякова презентовала песню "Белый танец" / Фото: Пресс-служба