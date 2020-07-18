Известная британская модель Деми Роуз в очередной раз позировала в откровенном образе. Для ночной фотосессии звезда выбрала белую мінісукню с пикантным декольте.

Деми Роуз осуществила выход в свет. На карантине она устраивала эротические съемки в своей квартире в Лондоне, а теперь решила отправиться на отдых в солнечную Испанию. Знаменитость поделилась горячими кадрами на личной инстаграм-странице.

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Звезда британского модельного бизнеса неоднократно представала перед камерой полностью обнаженной или в минимальном количестве одежды, которая едва прикрывала ее интимные зоны. Она не боится экспериментировать с внешностью, примерять оригинальные образы. Деми знает, как подчеркнуть прелести в любом наряде и на каждой фотографии демонстрирует свою сексуальность.

В последней серии фото, которые появились в ее профиле, знаменитость в очередной раз похвасталась пышными формами. Судя по геолокации, снимки были сделаны на Ибице – острове, который расположен в Средиземном море и входит в состав Испании.

Роуз изображена на фотографиях в миниплатье белого цвета, которое завязывалось на шее. Наряд имел откровенное декольте, которое позволило модели в очередной раз показать свою огромную грудь. В соблазнительных позах Деми также продемонстрировала роскошные ножки. Соединила look с белыми босоножками на каблуке. Длинные роскошные волосы она собрала в высокий хвост и заплела в косу. Уши звезды украшали минималистичные серьги с камушками. На лице она сделала сияющий макияж с коричневой помадой на губах.



Деми Роуз в белом миниплатье / Instagram / @demirose



Сексапильная Деми Роуз засветила обнаженную грудь / Instagram / @demirose