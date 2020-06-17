Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками яркими фотографиями. Она показала нежный образ, в котором подчеркнула свой округлый животик.

Звездная мамочка на личной странице в инстаграме распространила фотографии, на которых изображена невероятно счастливой. Знаменитость наслаждается особым состоянием и радуется каждому мгновению.

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Образ беременной Светланы Тарабаровой

Артистка позировала в лесу на фоне красивой природы. Для летнего солнечного дня она выбрала соответствующий наряд. Светлана изображена в легком длинном платье белого цвета с черным горошком. Хотя одежда была достаточно свободной, однако красиво подчеркнула немалый животик певицы, которая готовится во второй раз стать мамой.

Тарабарова соединила платье со светло-розовыми кроссовками. Дополнила образ стильным белым рюкзаком. Яркие рыжие волосы она собрала в хвост и завязала платком, что добавляло аутфиту особого шарма. Уши Светланы украшали длинные серьги, а на лице она сделала макияж в естественных оттенках.

Светлана Тарабарова в белом платье в горошек / Instagram / @tarabarova

Беременная Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova