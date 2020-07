Известный украинский блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала атмосферное фото с празднования дня рождения. Девушка позировала на палубе яхты в легком летнем платье.

Даша поделилась прекрасной фотографией на личной странице в инстаграме. Она любит показывать поклонникам интересные кадры, свой look of the day, делиться мыслями. На днях девушка показала образ с праздничной вечеринки по случаю 22-летия.

Look Даши Квитковой

Для празднования на яхте блогер решила выбрать удобный и одновременно праздничный аутфит, в котором смогла бы чувствовать себя комфортно. Она позировала перед камерой на фоне широкого Днепра в длинном белом платье свободного кроя. Хотя наряд был с рукавами, однако он имел вырез на плечах, что придало изюминки образу Даши. Она соединила его с белыми кроссовками.

Волосы Квиткова уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров выбрала небольшие серьги-кольца и браслет.



Летний образ Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova

В заметке она размышляла над интересной темой. Она выразила мнение о том, что люди – крабы. Эти животные часто пытаются выбраться из ведра, куда их кладут, когда поймают, но другие не дают им этого сделать, и в результате все оказываются в супе. Похожая ситуация с людьми. Мы пытаемся измениться к лучшему, избавиться от вредных привычек и тому подобное, а наше окружение в большинстве случаев против этого. И многие неосознанно сбивает нас с этой дороги, потому что люди не любят перемен.

"А если они настроены агрессивно, просто не говорите им о своих изменениях. Молча делайте по-своему и при необходимости отстаивайте свои новые границы", – написала Даша.