Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она поделилась соблазнительным вариантом летнего образа, который точно не останется без внимания публики.

Эффектным фото звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Она неоднократно представала перед камерой в откровенном наряде, хвастаясь пикантными формами. На этот раз Настя подчеркнула соблазнительное декольте и продемонстрировала спортивную фигуру.

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Настя Каменских является одной из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она не боится появляться в эротических образах на сцене или во время светских выходов. Артистка умело подчеркивает свою сексуальность и женственность в любом месте и в любое время.

На последнем фото, которое появилось в профиле знаменитости, она изображена в блестящих брюках серебристого цвета и коротком белом топе. Такой look акцентировал внимание на стройной и подтянутой фигуре NK и пикантном декольте. Каменских дополнила образ минималистичной подвеской, браслетами и крупными серьгами-кольцами. Волосы она уложила в кудри и собрала в высокий хвост. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Проницательный взгляд Насти также не может остаться без внимания. Она смотрит прямо в камеру, манит и соблазняет свою аудиторию подписчиков.



Настя Каменских в белом топе и блестящих брюках / Instagram / @kamenskux