Белоснежное платье и пальто в цветочный принт: Мелания Трамп осуществила эффектный выход

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Несмотря на то, что первая леди США часто предпочитает монохромные образы, ярким "лукам" в солнечный апрельский день однозначно быть! Так, в четверг, 18 апреля, Мелания Трамп засветила весенний образ во время прибытия в Мар-а-Лаго.

Через несколько дней, 21 апреля, католический мир будет праздновать Пасху. Поэтому президентская чета традиционно отправились в собственный особняк, который расположен в Мар-а-Лаго, что во Флориде. Так, перед папарацци Мелания Трамп появилась в предпраздничном ярком образе.

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Для путешествия на самолете Мелания Трамп выбрала белое платье классического кроя до колен. Однако ее образ не остался без ярких акцентов. Так, поверх платья она накинула светлое пальто с ярким цветочным принтом, а дополнила образ оранжевыми туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

Наряд ее мужа Дональда Трампа было довольно привычным. Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук. Супруги крепко держалось за руки и с удовольствием здоровались с папарацци.

Меланія Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Instagram / @alwaysmelania

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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