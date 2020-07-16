Советник американского президента и его дочь Иванка Трамп в очередной раз очаровала поклонников. Артистка осуществила официальную встречу в Белом доме, на которую пришла в белоснежном наряде.

Снимки сразу же распространили на фан-страницах Иванки Трамп. Согласно фото, знаменитая модница подобрала брендовые изделия, которые сделали ее образ безупречным.

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Иванка Трамп красовалась перед камерами в юбке плиссе с массивным ремнем и блузке с трендовыми широкими рукавами от Emilia Wickstead. К одежде политик выбрала золотые босоножки Gianvito Rossi, которые добавили роскоши ее виду. А вот из аксессуаров Иванка Трамп предпочла сумку от Chanel и золотую колье-цепочку.

Во время пандемии коронавируса американка решила следовать советам ВОЗ. Следовательно, выходя из своего имения, Иванка Трамп позировала перед папарацци в медицинской маске.

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Известно, что в таком эффектном летнем образе Иванка Трамп пришла на встречу с бизнесменами, где обсуждались вопросы трудоустройства молодежи и вакансий в целом. После встречи политик записала видео, в котором рассказала о результатах официальной беседы.