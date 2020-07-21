Популярная украинская певица Ирина Федишин стала гостьей утренней программы на одном из украинских телеканалов. Она в очередной раз продемонстрировала стильный аутфит и очаровала красотой, представ перед камерами в изысканном белом платье.

Яркими фото артистка поделилась на личной странице в инстаграме. Народная любимица неоднократно показывала свои наряды. Каждый раз она демонстрировала великолепный вкус в одежде и щеголяла стройной фигурой.

Читайте также Ирина Федишин засветила аппетитные обнаженные ягодицы в черном бикини: жаркое видео

Образ Ирины Федишин

На утренний эфир знаменитость прибыла в белом платье длины миди на бретелях. Наряд был с соблазнительным декольте и сверху был декорирован маленькими пуговицами белого цвета. Ирина соединила look с бело-голубыми босоножками на высоких каблуках. Дополнила летний ауфит яркими серьгами с бахромой и браслетом в тон. Белокурые волосы она уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах.

Исполнительница неизменно улыбается. Она не теряет оптимизм и в любой ситуации видит позитив. Поклонники знают ее не только как талантливую певицу, но и как прекрасную женщину, всегда радостную и приветливую.



Ирина Федишин с красной помадой на губах / Instagram / @irynafedyshyn



Певица Ирина Федишин в белом платье / Instagram / @irynafedyshyn



Изысканная Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn