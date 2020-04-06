Белую перчатку Майкла Джексона продали за 100 тысяч долларов

Легендарную белую перчатку "короля поп-музыки" Майкла Джексона продали на аукционе через 11 лет после его смерти. За нее выручили более 100 тысяч долларов.

Культовый певец Майкл Джексон навсегда останется в памяти поклонников, как стильный, талантливый и энергичный артист. Его вещи – это настоящие сокровища, которые мечтают получить коллекционеры в свои хранилища.

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Да, белую перчатку, украшенную кристаллами, продали на аукционе за более 100 тысяч долларов США. Именно она была неизменным атрибутом исполнителя в начале 1980-х годов. Об этом говорится в сообщении издания The Sun.

Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон продали с аукциона за более 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов),

– отмечается в материале.

Неизвестный покупатель также получил письмо, в котором сказано, что перчатку подарили Детскому фонду ООН – ЮНИСЕФ в 1998 году.



Майкл Джексон в белой перчатке / Фото из открытых источников

Что известно о смерти Майкла Джексона?25 июня 2009 года в дом Майкла Джексона пришел его личный врач Конрад Мюррей. Он сделал артисту укол успокоительного, но не рассчитал дозу, что стало причиной смерти певца. В 2011 году врача осудили по обвинению в умышленном убийстве и два года он просидел в тюрьме. Прощание с "королем поп-музыки" состоялось 7 июля 2009 года. В концерте памяти звезды приняли участие многие американские знаменитости. Прямую трансляцию с церемонии вели ведущие мировые телеканалы, поэтому миллионы поклонников в разных уголках планеты могли попрощаться со своим кумиром. На момент смерти ему было 50 лет.