24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Белую перчатку Майкла Джексона продали за 100 тысяч долларов

- Читати новину українською
Майкл Джексон в белой перчатке / Фото: Getty Images

Легендарную белую перчатку "короля поп-музыки" Майкла Джексона продали на аукционе через 11 лет после его смерти. За нее выручили более 100 тысяч долларов.

Культовый певец Майкл Джексон навсегда останется в памяти поклонников, как стильный, талантливый и энергичный артист. Его вещи – это настоящие сокровища, которые мечтают получить коллекционеры в свои хранилища.

Читайте также: В сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл, где написано ее настоящее имя

Да, белую перчатку, украшенную кристаллами, продали на аукционе за более 100 тысяч долларов США. Именно она была неизменным атрибутом исполнителя в начале 1980-х годов. Об этом говорится в сообщении издания The Sun.

Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон продали с аукциона за более 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов),
– отмечается в материале.

Неизвестный покупатель также получил письмо, в котором сказано, что перчатку подарили Детскому фонду ООН – ЮНИСЕФ в 1998 году.


Майкл Джексон в белой перчатке / Фото из открытых источников

Что известно о смерти Майкла Джексона?25 июня 2009 года в дом Майкла Джексона пришел его личный врач Конрад Мюррей. Он сделал артисту укол успокоительного, но не рассчитал дозу, что стало причиной смерти певца. В 2011 году врача осудили по обвинению в умышленном убийстве и два года он просидел в тюрьме. Прощание с "королем поп-музыки" состоялось 7 июля 2009 года. В концерте памяти звезды приняли участие многие американские знаменитости. Прямую трансляцию с церемонии вели ведущие мировые телеканалы, поэтому миллионы поклонников в разных уголках планеты могли попрощаться со своим кумиром. На момент смерти ему было 50 лет.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Майкл Джексон Аукцион
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:47 Принц Гарри не получит американское гражданство: в чем причина
Новини шоу-бізнесу 3765
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 113382
сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
Новини України 20826
сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 33216
сегодня , 09:41 Под Москвой разбился блогер и порноактер из Украины Павел Петель: детали и фото
Новини шоу-бізнесу 10866
сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
Новини України 24860
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 219258
сегодня , 15:44 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
Традиції 5016
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 10:10 Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине
Юлія Михайлова
5 апреля 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
4 апреля 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 10:25 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук