Украинская телеведущая Катя Осадчая после длительного карантина вернулась к работе. Она продолжает работать над программой "Светская жизнь". Звезда поделилась яркой фотографией со съемок в необычной локации.

Катя поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. Она умеет совмещать работу и отдых, что в очередной раз продемонстрировала в новой публикации.

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Судя из статьи, фото было сделано в селе Труханов, Сколевского района Львовской области. Звезда позирует на фоне побережья реки и яркого неба.

Для съемки в такой локации Осадчая выбрала белые шорты и красную майку. Телеведущая изображена босиком, стоя на песке, однако в руках держит белые кеды. Волосы Катя уложила ровно и одела на голову кепку без верха. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах.

"На съемках, но будто на курорте", – в шутку подписала фото знаменитость.

Катя Осадчая во время съемок / Instagram / @kosadcha

Поскольку дальние путешествия этого года являются опасными и границы многих стран закрыты, то в Украине активно развивается внутренний туризм. К путешествиям по родине приобщаются и звезды. В частности, Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном посетили интересные и живописные места Киевщины и регулярно устраивают водные прогулки по Днепру.