Белый лебедь: Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в прозрачном платье

Каннский кинофестиваль 2019, что продолжается с 14 мая и будет принимать звездных гостей вплоть до 25 мая, в самом разгаре. Одной из звездных гостей стала супермодель Белла Хадид, которая примерила роскошное платье, напоминающее образ лебедя.

Для выхода на красную дорожку Белла надела "воздушное" фатиновое платье с многослойной юбкой от Christian Dior из весенне-летней кутюрной коллекции 2018 года.

Читайте также: "Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте

Образ супермодели завершили туфли со стразами на каблуке и изящные украшения.



Белла Хадид на Каннском кинофестивале / Getty Images Белла Хадид на Каннском кинофестивале / Getty Images

Накануне Белла продемонстрировала не менее интересный и манящий look в нюдовых оттенках на гала-вечере Dior в Каннах.



Белла Хадид / Getty Images

На мероприятии фотографы заметили популярную модель, певицу и жену экс-президента Франции Николя Саркози Карлу Бруни. Что интересно, Карлу и Беллу часто сравнивают из-за похожей внешности, поэтому женщины не отказались вместе сняться в объективах папарацци.



Карла Бруни и Белла Хадид / Getty Images