Белый лебедь: Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в прозрачном платье

2 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / www.gettyimages.com

Каннский кинофестиваль 2019, что продолжается с 14 мая и будет принимать звездных гостей вплоть до 25 мая, в самом разгаре. Одной из звездных гостей стала супермодель Белла Хадид, которая примерила роскошное платье, напоминающее образ лебедя.

Для выхода на красную дорожку Белла надела "воздушное" фатиновое платье с многослойной юбкой от Christian Dior из весенне-летней кутюрной коллекции 2018 года.

Читайте также: "Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте

Образ супермодели завершили туфли со стразами на каблуке и изящные украшения.

Накануне Белла продемонстрировала не менее интересный и манящий look в нюдовых оттенках на гала-вечере Dior в Каннах.

белла хадід
Белла Хадид / Getty Images

На мероприятии фотографы заметили популярную модель, певицу и жену экс-президента Франции Николя Саркози Карлу Бруни. Что интересно, Карлу и Беллу часто сравнивают из-за похожей внешности, поэтому женщины не отказались вместе сняться в объективах папарацци.

белла хадід
Карла Бруни и Белла Хадид / Getty Images

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня
138365
Теги: LifeStyle Каннский кинофестиваль Стиль и мода Белла Хадид Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня 14:03 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
138365
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 17-19 мая
сегодня 13:12 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 17-19 мая
104
Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях
16 мая 20:08 Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 880
К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
16 мая 17:30 К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
Олег Бабій 805
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
16 мая 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
833
Новости
Больше новостей
Залиште відгук