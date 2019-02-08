Белый верх, черный низ: Меган Маркл в стильном классическом образе посетила важную церемонию

37-летняя беременная герцогиня Сассекская продолжает покорять сердца поклонников королевской семьи стильными выходами. Так, накануне Меган Маркл с принцем Гарри посетила церемонию Endeavour Fund, для которого она выбрала классический, но очень стильный наряд.

В четверг, 7 февраля, в городе Ковентри, что в центральной части Великобритании, состоялся традиционный торжественный вечер под названием Endeavour Fund Awards. На важной церемонии присутствующие почтили память английских военнослужащих.

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Особыми гостями благотворительного вечера стали принц Гарри и Меган Маркл, которые также посещали церемонию в 2018 году. Для светского выхода, целью которого было почтить историю своей страны, герцогиня выбрала максимально классический и сдержанный образ, однако без изюминки не обошлось.

Беременная Меган Маркл надела белую рубашку с рукавом до локтя от любимого бренда Givenchу, элегантность которой подчеркнула длинная черная юбка с высокой талией от той же самой марки. Особенностью ее была большая распорка, благодаря которой 37-летняя жена принца Гарри продемонстрировала свои стройные ножки. К такому образу она надела черные туфли-лодочки с золотистыми ремешками от Aquazzura. Дополнили ее образ клатч от Givenchy и серьги от Vanessa Tugendhaft.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @royal.addicted



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @royal.addicted



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @royal.addicted



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @royal.addicted