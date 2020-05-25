Бен Аффлек познакомил детей с избранницей значительно моложе него: фото

Голливудский актер Бен Аффлек, кажется, нашел новую любовь. С Аной де Армас, которая младше него на 15 лет, звезда встречается всего несколько месяцев, однако их отношения могут перерасти в брак. Актер уже познакомил девушку со своими детьми.

По данным People, Бен Аффлек на уикенд забрал детей в свое поместье в Лос-Анджелесе. После нескольких месяцев раздумий его бывшая жена Дженнифер Гарнер все же дала согласие на это. Именно в доме Аффлека трое потомков смогли познакомиться и пообщаться с Аной де Армас. После этого счастливая пара с детьми отправилась на прогулку, где их сфотографировали папарацци.

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Согласно снимкам, Ана де Армас смогла найти общий язык с 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 8-летним Сэмом. Они охотно провели с ней и отцом время.

Он хотел, чтобы дети провели с Аной время и смогли ее узнать. Их отношения очень серьезные,

– отметил инсайдер.

Интересно, что во время пандемии коронавируса Бен Аффлек позаботился о безопасности детей. Они, как и звездный отец, были во время прогулки в защитных масках.

Что известно о романе Бена Аффлека

47-летний Бен Аффлек после очередного лечения алкозависимости возобновил актерскую карьеру. Именно на съемочной площадке "Глубокой воды" он встретил очаровательную Ану де Армас. Пара скрывала свои отношения, потому только после завершения съемок в феврале 2020 года весь мир узнал об их романе.

Инсайдеры утверждают, что Бен Аффлек уже давно не был так счастлив. Отношения влюбленных развиваются с молниеносной скоростью: Ана де Армас уже переехала к любимому и успела познакомиться с его тремя детьми.

Интересно, что бывшая жена Бена Аффлека только рада, что он имеет новую избранницу. По данным западных СМИ, Дженнифер Гарнер поддержала мужа после лечения и советовала ему наладить личную жизнь. Отметим, что в конце 2019 года супруги официально развелись.