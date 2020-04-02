24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Бен Аффлек хотел познакомить своих детей с Аной де Армас, – СМИ

- Читати новину українською
Бен Аффлек и Ана де Армас / Instagram / @justjared

Кажется, Бен Аффлек решительно настроен в отношениях с актрисой Аной де Армас. Инсайдеры сообщают, что он хочет познакомить своих детей от первого брака с новой избранницей.

Об этом сообщает таблоид US Weekly со ссылкой на инсайдеров. По их данным, Бен Аффлек имеет сильные чувства к Ане де Армас. Пара уже начала жить вместе и часто попадает в объективы папарацци во время прогулок со своими собаками. Актеры начали встречаться не для пиара, о чем свидетельствует особая нежность, которую они демонстрируют друг к другу.

Смотрите также: Сеть очаровали новые фото Бена Аффлека и Аны де Армас

Сейчас Бен Аффлек пытается уговорить бывшую жену Дженнифер Гарнер, чтобы она позволила провести время с детьми. На встречу он планирует взять Ану де Армас. Однако звездная мама не уверена, что это хорошая идея, поэтому пока не давала согласие на знакомство детей с новой пассией Аффлека.

Бен все понимает. Он сказал, что будет договариваться с Дженнифер и готовиться к встрече детей с Аной, – рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Как известно, у Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека трое детей – 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и 8-летний Сэм. После развода дети остались жить с мамой. Официально актеры расторгли брак в конце 2019 года. Инсайдеры рассказывали, что Дженнифер Гарнер беспокоилась о Бене Аффлеке и не хотела, чтобы развод повлиял на его алкогольную зависимость. Мужчина прошел очередной курс лечения и вернулся к работе в Голливуде.

Именно во время съемок фильма "Глубокая вода" он и познакомился с Аной де Армас. Пара много времени проводила вместе на съемочной площадке, ведь играла супругов. Чувства переросли в роман в реальной жизни, а в марте 2020 года Ана и Бен попали в объективы папарацци на Кубе.

"Джен действительно хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом для детей. У нее счастливая личная жизнь, поэтому она просто рада за него сейчас", – добавил инсайдер.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Бен Аффлек Звездные родители Звездные романы
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:10 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Традиції 62192
сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
Лікування 164667
сегодня , 07:33 Доброе утро: яркая подборка приветствий
Традиції 34040
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 95668
сегодня , 12:40 Обладатель премии Эмми Адам Шлезингер умер от коронавируса
Новини шоу-бізнесу 1454
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
Новини України 24449
сегодня , 10:54 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: какие перипетии ждали героев в 5 и 6 сериях
Кіно 19730
сегодня , 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Кіно 5496
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
1 апреля 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова
1 апреля 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Олена Булан
1 апреля 11:23 Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы

Новости
Больше новостей
Залиште відгук