Бен Аффлек хотел познакомить своих детей с Аной де Армас, – СМИ

Кажется, Бен Аффлек решительно настроен в отношениях с актрисой Аной де Армас. Инсайдеры сообщают, что он хочет познакомить своих детей от первого брака с новой избранницей.

Об этом сообщает таблоид US Weekly со ссылкой на инсайдеров. По их данным, Бен Аффлек имеет сильные чувства к Ане де Армас. Пара уже начала жить вместе и часто попадает в объективы папарацци во время прогулок со своими собаками. Актеры начали встречаться не для пиара, о чем свидетельствует особая нежность, которую они демонстрируют друг к другу.

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Сейчас Бен Аффлек пытается уговорить бывшую жену Дженнифер Гарнер, чтобы она позволила провести время с детьми. На встречу он планирует взять Ану де Армас. Однако звездная мама не уверена, что это хорошая идея, поэтому пока не давала согласие на знакомство детей с новой пассией Аффлека.

Бен все понимает. Он сказал, что будет договариваться с Дженнифер и готовиться к встрече детей с Аной, – рассказал инсайдер.

Как известно, у Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека трое детей – 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и 8-летний Сэм. После развода дети остались жить с мамой. Официально актеры расторгли брак в конце 2019 года. Инсайдеры рассказывали, что Дженнифер Гарнер беспокоилась о Бене Аффлеке и не хотела, чтобы развод повлиял на его алкогольную зависимость. Мужчина прошел очередной курс лечения и вернулся к работе в Голливуде.

Именно во время съемок фильма "Глубокая вода" он и познакомился с Аной де Армас. Пара много времени проводила вместе на съемочной площадке, ведь играла супругов. Чувства переросли в роман в реальной жизни, а в марте 2020 года Ана и Бен попали в объективы папарацци на Кубе.

"Джен действительно хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом для детей. У нее счастливая личная жизнь, поэтому она просто рада за него сейчас", – добавил инсайдер.