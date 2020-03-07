Бен Аффлек закрутил роман с коллегой по фильму, – СМИ

Голливудский актер Бен Аффлек снова попал на первые полосы западных таблоидов. И дело не в алкогольной зависимости, с которой он борется годами, а в новом романе.

Как сообщает The Daily Mail, после съемок триллера "Глубокие воды" (Deep Water) в Голливуде появилась еще одна пара. Главные актеры фильма – 47-летний Бен Аффлек и 31-летняя Ана де Армас – начали встречаться.

Читайте также: Самая большая ошибка, – Бен Аффлек эмоционально прокомментировал развод с Дженнифер Гарнер

На днях звезды побывали на Кубе, откуда родом Ана де Армас, где сходили на ужин. Очевидцы, которые узнали влюбленных, сразу же распространили по сети снимки. Не против совместных фото были и актеры: Бен Аффлек и Ана де Армас сфотографировались с работниками ресторана и поклонниками.



Бен Аффлек и Ана де Армас / Instagram / @oncubanews

Сейчас актеры не комментируют слухов о романе. Однако в начале недели Бен Аффлек дал интервью в Лос-Анджелесе в поддержку фильма "Вне игры" (The Way Back). Вероятно, именно после общения с журналистами он и уехал отдыхать на Кубу.



Бен Аффлек закрутил роман со своей голливудской коллегой / Instagram / @oncubanews

В последний раз Бена Аффлека и Ану де Армас видели в середине февраля 2020 года на съемочной площадке киноленты "Глубокие воды". Съемки детективной истории проходили в Новом Орлеане. Именно тогда, по словам инсайдеров, актеры и начали встречаться. После работы Бена Аффлека и Ану де Армас видели в местном баре, где они весело проводили время.

Бен Аффлек просто за моей спиной разговаривал по-испански с Аной де Армас,

– рассказал очевидец.

Как известно, Бен Аффлек хочет наладить свою личную жизнь. После очередной реабилитации в клинике он признался, что развод с Дженнифер Гарнер был самой большой его ошибкой. Однако найти свою любовь он все же мечтает: актер даже зарегистрировался на сайте знакомств.

В то же время кубино-испанская звезда Ана де Армас была замужем за актером Марком Клотетом. Однако в 2013 году пара объявила о разводе. После этого у актрисы было несколько романов, а к числу избранников звезды даже приписывали Брэдли Купера.