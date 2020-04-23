Беременна или нет: Хайди Клум взбудоражила сеть всего одним фото
Знаменитая модель Хайди Клум в пятый раз беременна? Именно такой вопрос спровоцировали новый кадр манекенщицы, опубликованный в сети. Карантинный снимок привлек внимание всех западных СМИ, а Хайди стала звездой дня.
Как сообщал 24 канал, еще в феврале 2019 года Хайди Клум и музыкант Том Каулитц тайно обменялись клятвами. Пара не хотела огласки, поскольку их роман с 16-летней разницей в возрасте провоцировал хейтеров на агрессивные заявления. И после свадьбы супруги не прекращают появляться на страницах западных СМИ, демонстрируя гармонию.
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Главным вопросом, который интересует поклонников и журналистов – решится ли Хайди Клум на пятого ребенка. И 22 апреля модель в очередной раз заставила весь мир говорить об этом.
Манекенщица опубликовала фото со своим мужем и его братом Биллом. Все трое стояли перед камерой, демонстрируя свои животы. Хайди Клум подписала снимок: "ужин был хорошим". Однако поклонников не убедил комментарий модели в публикации. Тысячи людей начали поздравлять Хайди Клум с беременностью и заявлять: "Неужели кто-то поверит, что тут дело в ужине?"
Кроме этого, поклонники Хайди Клум обратили внимание и на фото и видео, которые звезда публикует за последний месяц. Модель, которая обожает кичиться своим стройным телом, в основном делится архивными кадрами, снятыми в карантине. А вот на новых фотографиях она демонстрирует только лицо.
К слову, сейчас Хайди Клум находится в третьем браке. От предыдущих отношений с Риком Пипино и певцом Seal у нее есть 4 детей. О стремлении еще раз стать мамой Хайди Клум не говорила в интервью, однако отмечала, что у Тома Каулитца прекрасные отношения с ее детьми.
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