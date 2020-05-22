Беременная Alyosha объявила, когда вернется на сцену после родов

Уже летом певица Alyosha станет мамой в третий раз. Если первые месяцы беременности звезды были насыщены концертами и съемками, то после появления на свет малыша она планирует поставить свою карьеру на паузу. Однако артистка призналась, что ее декретный отпуск продлится недолго. Уже в ноябре исполнительница вернется на сцену.

Свою третью беременность Alyosha обнародовала в конце апреля. Одим из первых вопросов, на который публично ответила звезда, касался продолжения ее музыкальной карьеры. Тогда она призналась, что не боится исчезнуть со сцены и готова уйти в декретный отпуск. На личной странице в Инстаграме исполнительница объявила, что ее творческая пауза после родов продлится всего лишь до ноября 2020 года.

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Alyosha вернется на сцену уже осенью в этом году

В одном из сообщений артистка обнародовала новые даты концертов, которые пришлось перенести из-за пандемии коронавируса и третьей беременности. Так, поклонники смогут насладиться выступлениями Alyosha с середины ноября. Масштабный тур певицы продлится до марта следующего года. Сама же звезда аргументировала свое длительное отсутствие в шоу-бизнесе будущим появлением на свет "третьей топольки".

Сейчас беременность и рождение ребенка вышли на первый план, но это означает лишь одно: моя жажда петь для вас будет просто огромной. Мы встретимся скорее, чем вам может показаться,

– объяснила Alyosha.

Звездная мама убеждена, что "главное призвание любой женщины, которая любит своего мужа и любима, – это даровать жизнь". Именно рождения потомков, по мнению Alyosha, является неоспоримым доказательством взаимного желания быть вместе.

Что известно о беременности Alyosha?

Певица станет мамой в третий раз уже летом в этом году и планирует рожать в одном из роддомов Киева. Пара не планировала третьей беременности, а когда узнала о грядущем пополнении, была озадачена. Однако сейчас как звезды, так и их сыновья – Марк и Роман – очень рады. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и Alyosha не раскрывают пол малыша, однако известно, что артист мечтал о двойне.

Alyosha не скрывает, что сейчас даже будничные заботы даются ей с трудом, так как большой живот существенно затрудняет ее движения. Еще несколько месяцев назад ее график был переполнен перелетами, концертами и съемками. Тогда у нее постоянно менялось настроение, отчего страдали все те, кто был рядом.