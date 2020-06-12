Популярная украинская певица Alyosha, которая в третий раз ждет ребенка, впервые показала фото, на котором позирует вместе со своей мамой. Трогательное сообщение исполнительница сделала по случаю дня рождения родного человека.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) опубликовала чувственную фотографию на личной странице в инстаграме. Сегодня, 12 июня, мама артистки празднует особый день.

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Певица Alyosha с мамой

Звезда поделилась архивной фотографией, где изображена вместе с родным человеком – Людмилой Кучер. На кадре видно, что обе женщины невероятно похожи между собой. Они мило улыбаются и выглядят непревзойденно.

Мамочка! Твоя любовь, твои объятия, твои усилия и вера сделали меня той, кем я есть сейчас: певицей, женой, счастливой мамой. Люблю тебя больше, чем невероятно. С днём рождения!

– написала в публикации певица.



Певица Alyosha с мамой / Instagram / @alyoshasinger

Напомним, певица Alyosha в третий раз беременна от украинского музыканта Тараса Тополи. Супруги воспитывают двух сыновей – Романа и Марка, а теперь ждут появления доченьки.