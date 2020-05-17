Беременная Джамала призналась, что ее пугает завершение карантина: в чем причина

Популярная исполнительница вскоре станет мамой во второй раз. Последние месяцы беременности Джамалы совпали во времени с карантином в Украине. Правительство постепенно смягчает ограничения, а граждане вскоре вернутся к полноценной жизни. Однако перспектива послекарантинных реалий пугает певицу.

Несмотря на ослабление ограничений и запретов, Джамала не спешит покидать собственную квартиру и осознает, что в условиях пандемии на ней двойная ответственность за свою жизнь и жизнь будущего малыша. В инстаграм-профиле звезда опубликовала новые фото и призналась, что опасается завершения карантина.

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Артистка осознает, что украинцам, как и гражданам многих государств по всему миру, придется привыкать к новым посткарантинным реалиям. Она отмечает, что люди приспосабливаются ко всему, но жизнь после пережитой вспышки коронавируса уже не будет такой, как до пандемии. Джамала поинтересовалась мнением фолловеров, однако не стала скрывать, что ее "немного пугает выход в свет".

Размышления певица дополнила фотографиями с домашней съемки. Она предстала в черном платье свободного кроя с объемными рукавами, подчеркнув атласным поясом большой округлый живот. Беременная Джамала с легким макияжем и укладкой улыбалась в свете солнечных лучей и охотно демонстрировала на камеру изменения своего тела.



Беременная Джамала подчеркнула округлый живот в черном платье / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Беременная Джамала позирует в черном платье / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Напомним, что после ослабления карантинных ограничений певица таки успела насладиться кофе в одном из кофеен Киева, которая принадлежит ее мужу Бекиру Сулейманову. Джамала устроила прогулку по столице в платье-рубашке длины миди и фиолетовых кроссовках.