Едва ли не все беременные модели за рубежом устраивают эротические фотосессии на последних сроках родов. Поддержала тенденцию и украинская певица Джамала.

В блоге беременная артистка опубликовала несколько фото, которые успели взбудоражить сеть. Джамала надела черное боди с прозрачными кружевными вставками. Наряд подчеркнул округлый живот артистки, на что обратили внимание все ее поклонники.

Жарко: Обнаженная Элизабет Херли показала, как принимает ванну

Еще большей сексуальности черно-белым кадрам добавляла локация съемки. Джамала позировала в прозрачном наряде в ванной, наполненной водой.



Джамала устроила жаркую фотосессию / Фото Instagram / @jamalajaaa



Беременная Джамала / Фото Instagram / @jamalajaaa

О второй беременности Джамала объявила в конце февраля 2020 года. Но ожидания появления второго ребенка не заставили артистку вести менее активный образ жизни. Ежедневно на карантине она поражает поклонников снимками в новых нарядах и онлайн-концертами. Помимо этого, она охотно устраивает музыкальные развлечения со своим 2-летним сыном Эмиром-Рахманом.

Какие звезды делали эротические фото во время беременности

В США, как и в Украине, приобрели огромную популярность эротические съемки во время беременности. Звездные мамочки охотно примерили откровенные наряды для фотосессии. Дженна Деван, Эшли Грэм, Ciara и Искра Лоуренс отличились самыми жаркими фотографиями за время беременности. Убедитесь в этом в небольшой фотоподборке.