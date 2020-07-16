Американская модель Джиджи Хадид уже в сентябре этого года впервые станет мамой. 25-летняя модель родит ребенка от исполнителя Зейна Малика. Несмотря на свою публичность, девушка долго скрывала свое особое состояние и до 15 июля не демонстрировала изменений в фигуре.

Впрочем, во время инстаграм-эфира Джиджи Хадид впервые показала свой большой округлый живот. Модель находится на последних месяцах беременности, поэтому семья Хадид уже готовится к долгожданным родам. Для матери Джиджи Йоланды внук или внучка будет первым, ведь ни дочь Белла, ни сын Анвар еще не создали свои семьи.

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В видеоэфире модель не только засветила живот в домашнем образе, но и показала, какие изменения претерпело ее лицо. У Джиджи всегда было округлое лицо, в отличие от ее сестры-модели Беллы, и милые щечки. Впрочем, сейчас можно увидеть заметно больший вес модели, но от этого Джиджи стала еще милее. Пользователи были в восторге от эфира Хадид и с нетерпением ожидают следующих новостей о ее беременности.

Что известно о беременности Джиджи Хадид?

25-летняя модель первые месяцы пыталась скрывать свою беременность от бойфренда Зейна Малика и даже ходила по подиумам, будучи в статусе будущей мамы. Впрочем первые слухи о ее беременности появились в день рождения звезды, который состоялся 23 апреля. Именно тогда близкое окружение девушки сообщило американским СМИ, что она находится на 20 неделе беременности. Тогда родители будущего ребенка еще не знали пола малыша.

Информация об этом подтвердилась через неделю: первой об этом сообщила мама Джиджи – Йоланда Хадид, которая не могла сдержать эмоций от того, что впервые станет бабушкой уже в сентябре 2020 года. Впоследствии беременность подтвердила и сама модель, которая не признавалась миру в ожиданиях ребенка из-за желания большей приватности, как это в 2018 году сделала Кайли Дженнер. Инсайдеры добавляют, что у Зейна и Джиджи родится дочь, однако пара официально не объявляла о поле ребенка.

Бывший солист группы One Direction Зейн Малик и модель Джиджи Хадид разорвали отношения в 2018 году после трехлетнего романа. Но в День влюбленных, 14 февраля 2020 года, Джиджи подтвердила восстановление отношений, опубликовав фото любимого на одной из страниц в инстаграме. С тех пор звезды никак не афишировали свои чувства и лишь на день рождения, когда появились слухи о беременности, он впервые предстал на ее фотографиях в сети.